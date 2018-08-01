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"Тобол" показал #ХОРОШИЙФУТБОЛ на домашнем поле

Спорт, 15:38 26 августа 2018

#ХОРОШИЙФУТБОЛ. Фото организаторов

Команда "Тобол" стала победителем финального матча проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ, реализуемого при поддержке СИБУРа в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

Финальная встреча трехдневного чемпионата прошла 26 августа на стадионе "Тобол". Как сообщили организаторы, тобольская команда второй год подряд продемонстрировала удивительную результативность, забив 14 мячей в ворота соперника – команды "Кристалл" из Благовещенска (Башкортостан).

Восемь атак - на счету нападающего Вячеслава Ковальчука. Этим юный футболист заслужил звание лучшего форварда турнира.

Лучшим противовесом атак стал защитник из Благовещенска Камиль Басыров. А звание лучший вратарь турнира присвоили Юрию Приходько из Нижневартовска. Впрочем, это не спасло команду "Самотлор-2008" (Нижневартовск) от разрушительной силы "Химика" из Дзержинска. Последние вырвали третье место турнира со счетом 8:0.

Напомним, второй сезон проекта #ХОРОШИЙФУТБОЛ стартовал в мае 2018 года в четырех городах деятельности СИБУРа: Нижневартовск, Благовещенск (Республика Башкортостан), Дзержинск и Тобольск.

Лина Орлова

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# СИБУР , Тобол , Тобольск , футбол

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