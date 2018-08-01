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Более десяти тюменцев отравились грибами

Происшествия, 14:27 27 августа 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 случаев отравлений грибами зарегистрировано с 1 по 24 августа, сообщает управление Роспотребнадзора.

Для сравнения, за август 2017 года было зафиксировано четыре случая. Большинство отравившихся отмечены в Тюмени и Тюменском районе. Всего с начала сезона сбора грибов, с апреля, зарегистрировано 14 случаев отравлений: 3 –Тюменский район, 11 - Тюмень.

У всех пострадавших отмечалась легкая и средняя степень отравления. Среди детского и подросткового населения области случаев отравлений грибами не зарегистрировано.

Специалисты обращают внимание, что грибы должны быть исключены из рациона питания детей, пожилых людей, беременных и кормящих матерей, больных, страдающих заболеваниями пищеварительного тракта, печени и почек.

В случае отравления грибами, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Ознакомиться с памяткой "Как собирать и готовить грибы?" можно здесь.

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# грибы , отравления , управление Роспотребнадзора

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