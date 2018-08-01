Югорчанин почти три года ездил по фальшивым правам

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мужчину, обвиняемого в езде по фальшивым правам, осудят в Уватском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

В сентябре 2015 года житель Сургута купил за 25 тыс. рублей поддельные водительские права. В июле 2018 года мужчина на своем автомобиле BMW X5 выехал из Южноуральск в Сургут. На территории Уватского района автомобиль остановили сотрудники ГИББД. Предъявленное водительское удостоверение вызвало подозрение. Полицейские выяснили, что мужчина официально права не получал, используемое им удостоверение является поддельным.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозят исправительные работы на срок до двух лет.