Андрей Артюхов: предложенные президентом меры позволят выстроить максимально эффективную пенсионную систему

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Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России особо подчеркнул, что главная цель изменений пенсионной системы – это рост доходов нынешних и будущих пенсионеров. Об этом заявил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Президент в ближайшее время внесет в Государственную Думу свои поправки к законопроекту об изменениях в пенсионной системе. Они позволят выстроить устойчивую и эффективную систему, которая обеспечит рост материального благосостояния пенсионеров. Должны быть выполнены задачи по индексации пенсий выше уровня инфляции, — отметил Артюхов. — К 2024 году при введении предлагаемых изменений пенсионной системы средняя пенсия составит 20 тысяч рублей".

Он также подчеркнул, что Владимир Путин поддержал ряд предложений, сформулированных "Единой Россией". Секретарь Тюменского регионального отделения напомнил, что с начала июля партия организовала широкое общественное обсуждение в регионах, в том числе и в Тюменской области. Такие дискуссии прошли в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске и в Тюменском районе. В них приняли участие члены и сторонники партии, представители исполнительных и законодательных органов власти, профильные эксперты, члены Общественной палаты, профсоюзных организаций, представители Совета ветеранов Тюменской области, союза пенсионеров, молодые депутаты и "молодогвардейцы", лидеры общественного мнения.

В частности, одним из предложений единороссов, поддержанных президентом, стало сохранение действующих региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста - налоговых льгот, ежемесячных денежных выплат, компенсаций по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупке медикаментов и других. Он подчеркнул, что депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской областной Думы уже подготовила в качестве законодательной инициативы проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки, ранее установленных для лиц пенсионного возраста. "Решение об этом было принято 28 августа", - уточнил Артюхов.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. При этом он отметил необходимость введения ответственности работодателя, вплоть до уголовной, за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.