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В Тобольске директор УК два года не платил зарплату сотруднику

Происшествия, 14:21 30 августа 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Директора управляющей компании, обвиняемого в невыплате заработной платы, осудят в Тобольске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

С мая 2016 года по август 2018 директор УК "Зеленый берег" не выплатил заработную плату работнику общества. Задолжность составила более 120 тыс. рублей.

Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает гражданам, что в случаях задержки и невыплаты заработной платы следует обращаться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру. Если же заработная плата не выплачивается более трех месяцев, следует обращаться в следственные органы Следственного комитета РФ.

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# невыплата зарплаты , Тобольск

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