Банк России выпустил инвестиционные монеты из драгметаллов

| Фото: https://www.cbr.ru | Фото: https://www.cbr.ru

Инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" из драгоценных металлов: серебряную номиналом 3 рубля и золотую - 50 рублей выпускаются в обращение с 30 августа, сообщает Банк России.

Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба 999, каталожный, и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей, масса драгоценного металла в чистоте 7,78 г, проба 999) имеют форму круга диаметром 39,0 мм и 22,6 мм соответственно.

Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля — 300 тыс. штук, золотой монеты номиналом 50 рублей — 150 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.