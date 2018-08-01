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Банк России выпустил инвестиционные монеты из драгметаллов

Экономика, 13:48 30 августа 2018

https://www.cbr.ru | Фото: https://www.cbr.ru

Инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" из драгоценных металлов: серебряную номиналом 3 рубля и золотую - 50 рублей выпускаются в обращение с 30 августа, сообщает Банк России.

Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба 999, каталожный, и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей, масса драгоценного металла в чистоте 7,78 г, проба 999) имеют форму круга диаметром 39,0 мм и 22,6 мм соответственно.

Тираж серебряной монеты номиналом 3 рубля — 300 тыс. штук, золотой монеты номиналом 50 рублей — 150 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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# Банк России , драгоценные металлы , инвестиции , монеты

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