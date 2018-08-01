Александр Ширыкалов оценил предложение сохранить народам Севера льготы по пенсиям

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Президент четко обозначил свое мнение и видение по поводу изменений в пенсионное законодательство, внес конкретные предложения и объяснил необходимость предстоящих изменений. Об этом сказал депутат Тюменской областной думы Александр Ширыкалов.

По его словам, предложения главы государства по такой сложной резонансной теме справедливы, они учитывают множественные жизненные ситуации, связанные с выходом на пенсию и, что важно, повышением уровня пенсий.

"Глава государства отметил, что самое простое – ничего не делать вообще. Но именно сейчас Россия готова к проведению изменений и важно выбрать правильный вектор движения, учитывающий множественные особенности предпенсионного и пенсионного возрастов, переходного периода, сложности возрастного трудоустройства", - сказал Ширыкалов.

Он подчеркнул, что президент не обошел важную для Ямала тему сохранения условий выхода на пенсию представителей коренных малочисленных народов Севера и дал сигнал всем политическим силам не заниматься набором электоральных очков на злободневном для населения вопросе.

29 августа Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором озвучил ряд мер по смягчению предлагаемых правительством изменений в пенсионном законодательстве. В частности он заявил о необходимости сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.