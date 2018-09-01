Тюменские аграрии используют каждый погожий день для уборки урожая

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ход проведения уборочных работ обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел врио губернатора Тюменской области Александр Моор 31 августа.

Заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов доложил, что погодные условия испытывают аграриев на прочность. Во многих районах фиксируется существенное, более чем в два раза, превышение месячной нормы выпадения осадков. Этот факт осложняет работу селян, сельхозтехника не может выйти поля. Вместе с тем, аграрии используют каждый погожий день, активно заготавливают корма. Запасено на зиму уже 103% сена, 83% сенажа. Готовы к приему зерна 363 сушильных комплекса. Все хозяйства имеют необходимый запас ГСМ для проведения уборочных работ.

По данным на утро 31 августа, убрано 60% озимых культур при урожайности 36 ц/га. Зерновые и зернобобовые убраны на 6% площадей. Средняя урожайность составляет 28 центнеров с гектара, это на два центнера выше, чем в прошлом году. Картофель собран на 4% площадей. Уборка овощей идет на уровне прошлого года. Валовой сбор овощей открытого грунта составил 5,4 тыс. тонн при урожайности 356 ц/га. Вместе с уборкой урожая аграрии параллельно проводят другие работы: засыпают семена, обрабатывают почву, сеют озимые.

Владимир Чейметов отметил, что тюменский картофель и овощи открытого грунта пользуются спросом в других регионах, а также востребованы на проходящих в северных автономных округах продовольственных ярмарках.