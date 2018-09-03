Стартовала продажа билетов на матч "Рубина" с "Югрой"

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Стартовала продажа билетов на матч тюменского "Рубина" с "Югрой" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает ХК "Рубин".

Сибирское дерби пройдет 6 сентября во Дворце спорта. Начало поединка – в 19 часов. 3 сентября, примерно с 11-12 часов, можно будет купить на сайте Кассир.ру. С 4 сентября есть возможность приобрести квитки в кассах Дворца спорта.

Стоимость билетов: 3, 4, 8 и 9 секторы – 150 рублей. 1, 2, 5 и 7 секторы – 200 рублей. 6 сектор – 300 рублей.