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Программа финансовой грамотности запущена для дошколят

Экономика, 15:21 03 сентября 2018

"Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Образовательная программа "Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности" запущена с 1 сентября, сообщает Банк России.

"Начинать знакомиться с финансовой грамотностью лучше еще до школы, поскольку дети сегодня так или иначе встречаются с миром финансов, – подчеркивает руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. – И программа для дошкольников органично дополняет блоки финансового образования, которые уже успешно внедряются в школах и вузах. Процесс обучения легко превратить в игру, понятную маленьким детям. В программе даны все необходимые для этого методики и материалы".

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их с основными финансово-экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями: честность, щедрость, экономность и трудолюбие.

Программа включает теоретические материалы и учебную литературу, а также примеры игр и конкурсов, детские сказки, пословицы и поговорки по каждой теме. На основе этих рекомендаций педагоги могут разрабатывать уроки самостоятельно. Многие форматы, конкретные игры и конкурсы, например про приключения монеты, сотрудники Банка России уже опробовали на практике – в школах, детских садах и во время дней открытых дверей по всей стране. Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

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# Банк России , дошколята , финансовая грамотность

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