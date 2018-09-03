Начальника полиции Радужного подозревают во взятке

| Фото: прокуратура ХМАО | Фото: прокуратура ХМАО

В даче крупной взятки в 200 тыс. рублей подозревается начальник ОМВД России по городу Радужному в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает прокуратура округа, следствие установило, что подозреваемый передал деньги должностному лицу из ФСБ России.

Прокуратура Нижневартовска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Бывший начальник ОМВД Радужного обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ, то есть, дача взятки за незаконные действия в крупном размере.

Следствие установило, что в марте и апреле 2017 года начальник органа внутренних дел передал сотруднику ФСБ взятку в размере 200 тыс. рублей за получение информации о планируемых мероприятиях по пресечению преступлений лиц, причастных к хищению углеводородного сырья.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий взяткодатель был задержан на месте преступления при передаче денег. Вскоре уголовное дело будет направлено в Нижневартовский городской суд, а обвиняемый отстранен от занимаемой должности.