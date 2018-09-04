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Тюменские предприятия продолжают осенние продуктовые туры по городам Югры

Экономика, 11:58 04 сентября 2018

admhmansy.ru

Тюменские предприятия продолжают осенние продуктовые туры по городам Югры. Ярмарки свежих продуктов пройдут в Ханты-Мансийске 7 и 8 сентября на прилегающей территории к универсальному розничному рынку, ул. Чехова, 72 а. Начало работы - в 10 часов, сообщает администрация Ханты-Мансийска.

Напомним, ранее продуктовые ярмарки прошли в Нижневартовске.

В Ханты-Мансийск свою продукцию традиционно предложат известные предприятия Тюменской области: "Тобольский гормолзавод", "Ишимский мясокомбинат", птицефабрика "Пышминская", птицефабрика "Боровская", "Заводоуковский маслозавод" и другие.

В ассортименте представлены свинина, говядина, кролик, птица, субпродукты, копчености и полуфабрикаты; а также молочные продукты, сыры, сливочное масло, мед, продукты пчеловодства, конфеты и чай.

Осенние ярмарки, богатые, в том числе, уже и свежими урожаями овощей, стартуют в Ханты-Мансийском автономном округе в начале сентября. Но, как показывает практика, их продукция настолько востребована у северян, что без дополнительных ярмарок не обходится, как правило, их проводят в канун новогодних праздников.

"Я знаю, насколько востребована качественная и свежая продукция на Севере. Продовольственные выездные ярмарки уже четыре года радуют югорчан качественной и вкусной едой. Тюмень планирует и дальше расширять географию своего присутствия в городах автономного округа. Мы также намерены оказать поддержку предпринимателям, которые пожелают открыть на юге области, в Югре и на Ямале свои фирменные магазины. Практика показывает, что эта форма реализации продукции себя оправдывает", - отметил врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

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# АПК , продовольственная ярмарка , сотрудничество , Ханты-Мансийск

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