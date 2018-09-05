В Тюмени пройдет Кубок центра допризывной подготовки

| Фото: Центр "Аванпост" во Вконтакте | Фото: Центр "Аванпост" во Вконтакте

Открытый Кубок регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" по военно-прикладным видам спорта пройдет в Тюмени 7 сентября, сообщает центр "Аванпост".

Соревнования посвящены дню солидарности в борьбе с терроризмом, памяти жертв террористических актов, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма. Регистрация команд стартует в 10 часов.

Участники будут соревноваться в перетягивании каната, беге в форме, метании гранаты на дальность и точность.

Меткость, силу и выносливость проверят обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, воспитанники военно-патриотических клубов, объединений, военно-спортивных секций и участники движения "Юнармия" Тюмени и Тюменского района. Возраст спортсменов от 15 до 17 лет.