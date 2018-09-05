  • 5 сентября 20185.09.2018среда
  • USD68,2737
    EUR79,0200
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени пройдет Кубок центра допризывной подготовки

Спорт, 10:52 05 сентября 2018

Центр "Аванпост" во Вконтакте | Фото: Центр "Аванпост" во Вконтакте

Открытый Кубок регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" по военно-прикладным видам спорта пройдет в Тюмени 7 сентября, сообщает центр "Аванпост".

Соревнования посвящены дню солидарности в борьбе с терроризмом, памяти жертв террористических актов, а также военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма. Регистрация команд стартует в 10 часов.

Участники будут соревноваться в перетягивании каната, беге в форме, метании гранаты на дальность и точность.

Меткость, силу и выносливость проверят обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, воспитанники военно-патриотических клубов, объединений, военно-спортивных секций и участники движения "Юнармия" Тюмени и Тюменского района. Возраст спортсменов от 15 до 17 лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# допризывная молодежь , соревнования , центр Аванпост

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:52 05.09.2018В Тюмени пройдет Кубок центра допризывной подготовки
09:13 05.09.2018На чемпионате мира по скалолазанию честь России будут отстаивать тюменцы
17:49 04.09.2018ХК "Рубин" подписал контракт с защитником Никитой Лисовым
17:27 04.09.2018Гонки на снегоходах на воде выявили победителей в Новом Уренгое