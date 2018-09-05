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Житель Надыма изнасиловал двухлетнюю девочку

Происшествия, 17:38 05 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, обвиняемого в изнасиловании двухлетнего ребенка, осудят в Надыме, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Молодая женщина со своей двухлетней дочерью находилась в гостях. Несколько человек предложили женщине проводить ее с коляской до дома. По дороге компания решила зайти в магазин. Молодая мать, попросила одного из провожавших ее юношей присмотреть за дочерью и тоже пошла в магазин.

Обвиняемый укатил коляску со спящей девочкой во двор и там совершил изнасилование малолетнего ребенка. Обнаружили 19-летнего юношу в момент совершения преступления сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в суд.

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# изнасилование , Надым

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