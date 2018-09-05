Оренбуржец представлялся в соцсетях сотрудником суда и обманывал жителей Югры

| Фото: Прокуратура ХМАО | Фото: Прокуратура ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе будут судить жителя Оренбурга. Как сообщает региональная прокуратура, мужчина отыскивал в соцсетях северян, лишенных по решению суда водительских прав. Представляясь сотрудником суда, оренбуржец за вознаграждение предлагал помощь в возврате удостоверений.

Следствие установило, что обвиняемый, находясь в Оренбурге, находил в интернете информацию о рассмотрении судами ХМАО дел об административных правонарушениях, предусматривающих лишение прав на управление транспортом.

Затем в социальных сетях он выходил на лишившихся прав северян и вел с ними переписку. Представляясь сотрудником суда, злоумышленник за денежное вознаграждение предлагал свою помощь в возврате водительских удостоверений.

От его незаконных действий пострадали четверо северян, сумма ущерба составила более 200 тыс. рублей. Еще 22 потерпевших поняли, что их обманывают и отказались платить.

Уголовное дело направлено в городской суд Мегиона для рассмотрения по существу.