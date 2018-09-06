За восемь месяцев на Ямале построили около тысячи квартир

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Более 62 тыс. квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию строители на Ямале с начала 2018 года. Как сообщает администрация округа, ямальцы получили ключи от 983 жилых помещений в 16 многоквартирниках и 108 новых частных жилых домах.

Лидером в возведении жилья в этом году остается окружная столица. С начала года здесь строители ввели 279 новых квартир и 88 жилых дома индивидуальной застройки. В Новом Уренгое площадь нового жилья составила более 18 тыс. квадратных метров. Почти 3,5 тыс. "квадратов" построили и ввели в Тазовском районе

Новое благоустроенное жилье строится во всех муниципалитетах округа. В планах строителей – ввести к концу года 253 тыс. квадратных метров жилья. В настоящее время на Ямале строится 278 многоквартирных домов.