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Дмитрий Горицкий: бюджет Тюменской области сохраняет свою социальную направленность

Политика, 13:37 06 сентября 2018

duma72.ru

Бюджет Тюменской области сохраняет свою социальную направленность. Этот факт отметил председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, комментируя отчет правительства региона об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2018 года.

В первом полугодии 2018 года в областной бюджет поступило в виде доходов более 90 млрд 831 млн рублей, или 68% годового плана. Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в областном бюджете являются налог на прибыль организаций – 73% и налог на доходы физических лиц – 13%. Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за первое полугодие 2018 года составило более 63 млрд 520 млн рублей, или 77% к годовому плану.

Поступление налога на доходы физических лиц составило более 11 млрд 711 млн рублей, или 54% к утвержденному годовому плану.

Расходы областного бюджета в первом полугодии 2018 года профинансированы на сумму более 59 млрд рублей.

"На финансирование социальной сферы направлено более 35 млрд 871 млн рублей, или 61% общих расходов областного бюджета, - отметил Дмитрий Горицкий. - По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года данные расходы выросли на 25%".

На реализацию 29 государственных программ Тюменской области выделено более 50 млрд 940 млн рублей, или 86% расходов областного бюджета.

Борис Олейник

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# Дмитрий Горицкий , областной бюджет , облдума

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