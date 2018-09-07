В Сорокинском районе директор фирмы похитил из бюджета более миллиона рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководителя сельскохозяйственной организации осудят за хищение бюджетных средств в Сорокинском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Директор организации "Маяк" с июня 2015 года по октябрь 2016 года совершил хищение бюджетных денежных средств. Зная порядок получения социальной выплаты на строительство жилья, он изготовил фиктивный трудовой договор. В документ руководитель внес заведомо ложные сведения о трудоустройстве в качестве рабочего в фирму "Маяк" своего зятя и договор займа на сумму 500 тыс. рублей, которые якобы получил зять на строительство дома.

Собрав необходимые документы для участия зятя в программе "Устойчивое развитие сельских территорий", он отправил родственника с фиктивными документами в администрацию района. Впоследствии по фиктивным документам ему была выдана социальная выплата на строительство жилого дома в сельской местности на сумму более 1,2 млн рублей.

Афера была вскрыта проверкой, проведенной сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовно дело.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.