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В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий ответственность за перепродажу билетов

Политика, 17:23 08 сентября 2018

https://vk.com/duma | Фото: https://vk.com/duma

Законопроект об установлении административной ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия внесен в Госдуму, сообщают РИА Новости.

Проект закона внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ.

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается дополнить нормами об установлении административной ответственности за нарушение требований к реализации и возврату билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями, концертными залами, цирками и музеями", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что незаконная перепродажа билетов существенно дискредитирует деятельность ведущих организаций культуры России. В документе отмечается, что полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях предлагается наделить Минкультуры России и Роспотребнадзор.

"В случае продажи билетов неуполномоченными лицами состав правонарушения будет выражаться в незаконной продаже товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (санкция которой, наряду со штрафом, предусматривает конфискацию предмета административного правонарушения, в данном случае — билетов). В этой ситуации протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции)", — поясняют авторы проекта.

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# билеты , Госдума РФ , законопроект , продажа

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