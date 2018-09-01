Восьмилетняя девочка осталась жива после наезда машины

Фото ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: Пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» Фото ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: Пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Девочка восьми лет обратилась за медицинской помощью в больницу. У ребенка оказалась сломана локтевая кость. По факту установлено, что ее сбил 30-летний водитель "пятнадцатой" в деревне Мезенка Ишимского района. Девочка перебегала проезжую часть перед близко двигающимся автомобилем.

Сегодня ночью произошла трагедия на 251 километре автодороги Тюмень - Омск. Водитель 41 года сбил 23-летнюю девушку-пешехода, которая шла навстречу автомобилю посередине проезжей части. От полученных травм девушка погибла на месте происшествия.

Всего за минувшие выходные сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" выявили 79 нарушений Правил дорожного движения. Задержаны два пьяных водителя за рулем, 14 пешеходов-нарушителей, сообщает пресс-служба ведомства. Трое водителей нарушили правила перевозки детей, 20 забыли пристегнуться, двое не предоставили преимущества пешеходам на зебре.

Инна Кондрашкина