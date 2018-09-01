Ямалец склонил к употреблению наркотиков несовершеннолетних девушек

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Мужчину, виновного в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков, осудили в Губкинском, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

В мае 2017 года наркоман через социальную сеть познакомился с двумя 16-летними девушками. Он убедил их употребить наркотики и самостоятельно сделал девушкам внутривенные инъекции. Затем мужчина склонил одну из них к сексу.

Из-за употребления наркотиков у девушек сформировалось патологическое влечение к наркотическим веществам. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

На суде мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.