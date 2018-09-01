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Во время ссоры сургутянка зарезала мать

Происшествия, 16:54 14 сентября 2018

СУ СК РФ по ХМАО | Фото: СУ СК РФ по ХМАО

Девушка, нанесшая смертельные ранения ножом своей матери, ожидает суда в Сургуте.

Как сообщает СУ СК РФ по ХМАО, погибшая злоупотребляла спиртным и часто приводила домой незнакомцев, с которыми употребляла алкоголь. Из-за этого между родственниками часто происходили ссоры.

23 июня во время очередного конфликта 24-летняя обвиняемая нанесла матери два ножевых ранения. Осознав содеянное, девушка вызвала бригаду скорой, но спасти потерпевшую не удалось.

Расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение и вскоре обвиняемая предстанет перед судом. Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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# суд , Сургут , уголовные дела , ХМАО

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