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Жителя Аромашевского района направили на принудительное лечение от туберкулеза

Происшествия, 15:21 18 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, страдающего туберкулезом легких, направили на принудительное лечение, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2018 года мужчина проходил лечение от туберкулеза легких в Ишимском филиале областного противотуберкулезного диспансера. Спустя четыре дня пациент самостоятельно покинул медицинское учреждение и отказался от последующего лечения. Этим он подверг общающихся с ним лиц, в том числе проживающих с ним детей, опасности заражения туберкулезом.

Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала направить больного на принудительное обследование и лечение от туберкулеза. По результатам рассмотрения дела суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора.

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# лечение , туберкулез

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