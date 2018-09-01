Жителя Аромашевского района направили на принудительное лечение от туберкулеза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, страдающего туберкулезом легких, направили на принудительное лечение, сообщает прокуратура Тюменской области.

В июле 2018 года мужчина проходил лечение от туберкулеза легких в Ишимском филиале областного противотуберкулезного диспансера. Спустя четыре дня пациент самостоятельно покинул медицинское учреждение и отказался от последующего лечения. Этим он подверг общающихся с ним лиц, в том числе проживающих с ним детей, опасности заражения туберкулезом.

Прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовала направить больного на принудительное обследование и лечение от туберкулеза. По результатам рассмотрения дела суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора.