Житель Сургута убил брата во время ссоры

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в убийстве брата, осудят в Сургуте, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В декабре 2017 года в одной из квартир на ул. Крылова поссорились два брата. В ходе ссоры один силой оттолкнул другого. Потерпевший упал, ударившись затылком об угол деревянной столешницы. В результате мужчина получил телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью.

Мужчина был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, однако потерпевший скончался.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.