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У тюменского завода появятся новые цеха

Экономика, 16:01 18 ноября 2018

Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования в поселке Боровский в 2019 году планирует расширить производственные площади. Об этом сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

За четыре года работы на территории района предприятие продемонстрировало хорошие темпы роста производства.

"Если в 2015 году мы произвели продукции на 240 миллионов рублей, то в 2018-м объемы превысят миллиард рублей", — рассказывает генеральный директор завода Виктор Гейнбихнер.

Наращивать объемы заводу помогает обновление оборудования. На заводе появился второй станок плазменной резки металла и три десятка сварочных автоматов.

Пока часть площадей завод арендует, но уже в следующем году здесь планируют построить покрасочный цех площадью 500 квадратных метров, а также поставить каркас основного цеха на три тысячи квадратных метров: зимой его изготовят, а летом — установят.

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