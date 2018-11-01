Тюменские лыжники откроют зимний спортивный сезон

| Фото: Тюменская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 | Фото: Тюменская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2

Состязания по лыжным гонкам "Открытие зимнего спортивного сезона 2018-2019 годов" стартуют в экопарке "Затюменский" 1 декабря.

Соревнования посвящены памяти мастера спорта международного класса Николая Аржилова, сообщает Тюменская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2.

К участию в состязаниях приглашают спортсменов и любителей. Соревнования пройдут свободным стилем в восьми возрастных группах.

Всем лыжникам предстоит преодолеть единую дистанцию в 3 км. Первыми свой профессионализм продемонстрируют юноши и мужчины, после их финиша на старт выйдут девушки и женщины.

Начало соревнований в 10 часов 30 минут.