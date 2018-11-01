Биатлонисты региона откроют зимний сезон соревнованиями в "Жемчужине Сибири"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Спортсмены 16-18 лет со всей России соберутся в Тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" на соревнованиях по биатлону с 26 по 30 ноября.

Первенство "На призы олимпийских чемпионов Тюменской области" организаторы называют одними из самых интересных стартов ближайших месяцев. Открытие начнется в "Жемчужине Сибири" 27 ноября в 17 часов. Участников приветствуют призеры Олимпиады, соревнования откроются яркой шоу-программой. В программе соревновательных дней - гладкая гонка и спринт. Среди претендентов на победу будут и воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

В спортивном календаре спортсменов школы в предстоящем зимнем сезоне несколько всероссийских и международных стартов, сообщила руководитель учреждения на пресс-конференции для СМИ. Лыжники примут участие в Международных детских играх "Кубок Александра Попова" в Казани 6-8 декабря, а 19-27 января в Финляндии пройдет чемпионат мира среди юниоров.

Биатлонисты готовятся к чемпионату мира среди юниоров в Словакии 23 января - 3 февраля. 9-16 февраля в Боснии и Герцеговине примут участие в Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале среди юношей по биатлону.

В феврале спортсмены поедут на Спартакиаду учащихся России по лыжным гонкам и биатлону в Саранске, а 8-17 февраля в Южно-Сахалинске состоятся Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии".

"Сейчас главная задача наших спортсменов - сохранить здоровье и тренировочный процесс перевести в соревновательный. В нашем центре мы не только тренируем физические навыки, но и обращаем большое внимание на то, чтобы спортсмены были психологически устойчивы, поэтому для них проводятся тренинги и семинары, антидопинговая кампания. Наши ребята подкованы", - сказала Луиза Носкова.

Тренерский состав школы надеется на высокие результаты: по словам специалистов, воспитанники регулярно становятся победителями на соревнованиях разных уровней. За последние пять лет спортсмены завоевали 253 медали всероссийских соревнований и 14 медалей международного уровня. В 2018 году школа претендует на получение Национальной спортивной премии в номинации "Надежда России".

В сезоне 2018-2019 годов в состав сборной России по лыжным гонкам вошла воспитанница школы Наталия Мекрюкова. В сборную по биатлону попали Ксения Шнайдер, Дарья Шаклеева, Роман Рассказов, Ильдан Бакиев, Александр Казанцев и Станислав Ильиных.

Сейчас в школе обучаются 98 спортсменов, в том числе 45 - в спортивных классах на базе Червишевской средней школы, остальные - в спортшколах муниципалитетов региона. В 2018 году ряды учащихся пополнили 37 человек, все - обладатели спортивных разрядов. При этом претендентов, отметила Луиза Носкова, было почти в три раза больше. Лучшие выпускники продолжают обучение в Центре спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюмени.

Одним из главных партнеров, помогающих открывать новых чемпионов, руководитель школы называет компанию "Фортум".

"Поддержка детского и юношеского спорта, системы воспитания детей, раскрытие талантов - главная ценность нашего сотрудничества. Пускай не каждый выпускник станет чемпионом, победителем соревнований, но пройдя через спортшколу, он станет крепким, выносливым, целеустремленным и не потеряется в жизни", - подчеркнул заместитель вице-президента публичного акционерного общества "Фортум", директор по региональной политике по Западно-Сибирскому региону Евгений Шидяев.

Спортсмены, которые прошли подготовку в областных спортивных школах, часто продолжают обучение в институте физической культуры ТюмГУ. Профессор кафедры лыжного спорта, олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева отметила, что среди студентов немало приезжих из других регионов. В Тюменскую область приезжают и семьи с детьми, желающими добиться спортивных результатов.

"Семьи переезжают к нам в регион, чтобы заниматься тем или иным видом спорта, и не только в Тюмень, но и в Уват, Заводоуковск. Дети еще учатся в 5-6 классах, но уже стремятся попасть в те или иные центры, чтобы стать спортсменами. Это говорит о доверии к нашим специалистам. Конечно, есть и проблемы, нужно обращать внимание прежде всего на обеспечение грамотными специалистами", - сказала Луиза Носкова.

О ближайших задачах спортивных функционеров рассказал председатель правления Тюменской областной федерации по лыжным гонкам и биатлону, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Тюмени Павел Вавилов. Он напомнил, что в области действуют два лыжно-биатлонных комплекса международного уровня - "Жемчужина Сибири" и комплекс в Увате. Третий комплекс всероссийского уровня есть в Заводоуковске. По словам специалиста, их достаточно для проведения соревнований. Сегодня основная задача - развитие детско-юношеского спорта. Рассматриваются и возможности проведения в регионе соревнований для биатлонистов - любителей.

"Был предварительный разговор о том, что Гонку чемпионов, которая может состояться в апреле 2019 года на базе "Жемчужины Сибири", могут предварять какие-то соревнования для биатлонистов - любителей с использованием не боевого оружия, которые используют профессиональные спортсмены, а пневматического, - сказал Павел Вавилов. - Это обсуждается на уровне правительства Тюменской области и губернатора, и является пока лишь проектом. Но есть большая вероятность того, что проект реализуется".

Он уточнил, что по статистике 2018 года, в регионе биатлоном занимаются около 800 человек, лыжными гонками - 18 тыс. человек.

Татьяна Ковалева