Тюменская делегация едет с бизнес-миссией на Ямал

| Фото: Тюменской торгово-промышленной палаты | Фото: Тюменской торгово-промышленной палаты

Бизнес-миссию товаропроизводителей в ямальские Новый Уренгой и Ноябрьск организовал Центр поддержки экспорта Тюменской области и Торгово-промышленная палата региона в рамках проекта "Экспортный марафон". Поездка пройдет 26-28 ноября, сообщает ТПП области.

"Ямал перспективный и важный регион для тюменских товаропроизводителей. Ближайшая поездка, прежде всего, касается установления более тесного взаимодействия и, возможно, рассмотрения новых проектов в нефтегазовой отрасли. Планируем организовать деловые переговоры с представителями компаний: "Газпром Бурение", "Газпром добыча Ямбург", "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", "Газпром подземремонт Уренгой", "Севернефтегазпром", "Новоуренгойский газохимический комплекс", "Корпорация Роснефтегаз", "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегазгеофизика", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" и других", - отметила директор Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Ольга Воллерт.

Представители компаний других отраслей проведут презентацию тюменских товаров в рамках круглого стола в администрациях Нового Уренгоя и Ноябрьска.

Проект "Экспортный марафон" проводится при поддержке правительства Тюменской области с целью увеличения предприятий-экспортеров и роста несырьевого экспорта Тюменской области.