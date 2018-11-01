  • 27 ноября 201827.11.2018вторник
  • USD66,5072
    EUR75,5655
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюменском районе выявлен факт фиктивной регистрации

Происшествия, 12:32 27 ноября 2018

ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет выявлен в с. Перевалово Тюменского района, сообщает региональное УМВД России.

Ранее не судимый, неработающий 38-летний мужчина в своей квартире произвел фиктивную регистрацию четырех иностранных граждан, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут.

Сотрудником отдела дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# УМВД России по Тюменской области , фиктивная регистрация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:27 27.11.2018Жительницу Ишима подозревают в краже телефона и банковской карты
12:54 27.11.2018Судебные приставы доставили должника по алиментам в суд
12:32 27.11.2018В Тюменском районе выявлен факт фиктивной регистрации
11:38 27.11.2018На Ямале возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр