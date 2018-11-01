В Тюменском районе выявлен факт фиктивной регистрации

| Фото: ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

Факт фиктивной постановки иностранных граждан на учет выявлен в с. Перевалово Тюменского района, сообщает региональное УМВД России.

Ранее не судимый, неработающий 38-летний мужчина в своей квартире произвел фиктивную регистрацию четырех иностранных граждан, заведомо зная, что проживать на его жилплощади они не будут.

Сотрудником отдела дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.