Александр Моор: социальные общественные организации стали полноправными партнерами власти

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Важные шаги по созданию инфраструктуры социально ориентированных некоммерческих организаций и условий для их доступа к предоставлению услуг населению созданы в регионе за кроткое время благодаря активности всех заинтересованных сторон.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая заседание координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которое состоялось в областном правительстве.

"Важным результатом нашей совместной деятельности стало привлечение значительных федеральных средств на реализацию социальных проектов. Более того, Тюменская область признана лидером в сфере работы с некоммерческими организациями на всероссийском уровне. Замечательно, что СОНКО стали полноправными партнерами органов власти по многим социально значимым вопросам. Это и оказание помощи нуждающимся, и создание доступной среды для инвалидов, и поддержка семей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни. И это очень важно", - обратился губернатор к участвовавшим в заседании общественникам.

Главная цель работы органов власти и общественности заключается в повышении качества жизни тюменцев, подчеркнул глава региона. Чтобы ее достичь, предстоит решить целый комплекс конкретных задач в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Основой общей работы должны стать эффективные социальные коммуникации, доверие и сотрудничество.

В Тюменской области действуют сегодня более 900 СОНКО, рассказала заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских. Четыре из них уже получили статус исполнителей общественно полезных услуг. Консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку тюменским СОНКО оказывают 8 региональных и 9 муниципальных ресурсных центров.

Если в 2017 году финансовую помощь для реализации социально-значимых проектов в регионе получили 110 СОНКО, то по плану на 2018 год таких организаций будет уже 157. Программы продержи СОНКО уже реализуют 46% муниципалитетов. В 2018 году 64 тюменских СОНКО стали победителями в конкурсах на получение грантов президента России. Общая сума полученных средств превысила 123 млн рублей.

Серьезный интерес у главы региона вызвал социальный проект тюменской благотворительной организации "Открой мне мир", о котором рассказала на заседании ее руководитель Маргарита Суворова. Проект направлен на практическую социализацию детей и подростков с тяжелыми нарушениями развития. Его участники под руководством прошедших специальную подготовку педагогов и психологов занимаются в специально оборудованной учебной квартире, приобретая необходимые для жизни бытовые навыки.

Проект уже удостоен президентского гранта, однако, по словам Маргариты Суворовой, большая часть средств уходит на аренду квартир для проведения тренингов. Александр Моор поручил администрации Тюмени рассмотреть вопрос о выделении помещения, в котором можно было бы оборудовать учебную квартиру-полигон.

"Как я уже отмечал в послании депутатам областной думы, любой проект, любая разумная инициатива, независимо от своего содержания и своих масштабов, не должна оставаться без адекватной поддержки. Единственный критерий, которым мы должны руководствоваться, - общественная польза, общее благо", - напомнил Александр Моор. По словам губернатора, необходимо активизировать деятельность общественных советов, работающих в муниципалитетах региона. Он предложил координационному совету разработать и внедрить рейтинг муниципальных образований по реализации механизмов поддержки СОНКО и гражданских инициатив.

Евгений Бабенко