Ольга Ройтблат: поиск новых ресурсов развития во всех областях - правильная задача

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области есть замечательная особенность - невозможно разделить отдельно экономику, промышленность, высокие технологии, систему здравоохранения, сферу образования. Об этом заявила ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат, комментируя послание губернатора Александра Моора областной думе.

"Все, о чем говорилось, я соотносила к сфере образования. Тюменская область не останавливается на достигнутом. Есть выражение: если сегодня ты работаешь также хорошо, как вчера, то безнадежно отстанешь. Губернатор рассказал, что было достигнуто в области, а главное, куда нам двигаться дальше", - отметила она

По словам Ольга Ройтблат, из задач, поставленных Александром Моором, правильно то, что во всех областях идет поиск новых ресурсов развития.

"Новые ресурсы — это мы, это те дети, которые сидят за партой, которые обучаются в вузах. От того, как мы их подготовим, будет зависеть развитие нашего региона. В любой сфере нужны образованные специалисты. В наше время все учатся: дошкольники, школьники, предприниматели", - пояснила она.

По мнению Ольги Ройтбал, послание губернатора все ждут. "Послания из года в год не похожи друг на друга. Послание всегда расценивается как стратегия развития региона. Послание Александра Моора в меня вселяет уверенность, что у нас все получится. Кто хочет, тот найдет средства, кто не хочет, будет искать причины. Александр Моор сказал, что поддержка будет оказываться тем организациям и предприятиям, которые стремятся к развитию и эффективно работают. И это правильно. Одаренные дети в регионе давно получают поддержку, они высоко мотивированны. В нашей области учиться, познавать, творить, участвовать в конкурсах популярно. Мы видим, какие замечательные результаты это приносит", - подытожила она.

Ирина Шемякина