Тюменская спортивная школа Луизы Носковой признана лучшей в стране

Луиза Носкова | Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области Луиза Носкова | Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой победила в номинации "Надежда России. Лучшая спортивная школа" национальной спортивной премии Министерства спорта РФ. Церемония награждения победителей и призеров прошла в Москве 4 декабря, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.

"Большое спасибо всей Тюменской области. Пятилетка нашей Школы прошла на "пять". Будем дальше растить и раскрывать новые таланты", ̶ отметила директор спортшколы, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова.

Школа впервые участвовала в премии. Учреждение подало заявку на участие и решением экспертного совета вошло в тройку финалистов. На победу вместе с тюменской школой претендовали спортивная школа олимпийского резерва по игровым видам спорта Московской области и спортивная школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой Тверской области.

Победитель был определен по результатам народного голосования и решения экспертного совета, в составе которого Светлана Журова, Елена Вяльбе, Фёдор Емельяненко, Алина Кабаева, Александр Карелин и другие известные представители спортивной отрасли.

Добавим, в 2018 году ОСШОР Л. Н. Носковой отметила пять лет. Учреждение ̶ настоящая кузница чемпионов. Воспитанники регулярно становятся победителями и призерами престижных международных, российских стартов. За эти годы подготовлено 105 кандидатов в мастера спорта и 33 мастера спорта России. В сезоне 2018-2019 годов в составы сборных страны вошли 7 воспитанников.

Своих лучших выпускников ОСШОР Л. Н. Носковой передает в Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий Тюмени, где они продолжают побеждать и после перехода во взрослый спорта.

По итогам 2018 года: выпускник 2014 г. Денис Спицов стал трехкратным призером Олимпийских игр по лыжным гонкам; выпускники 2017 г. Андрей Вьюхин, Денис Таштимеров, Алексей Огорелков и выпускники 2016 г. Вячеслав Малеев, Эмма Тимербулатова завоевали победы и призовые места на первенстве мира по биатлону в феврале-марте в Эстонии; Вячеслав Малеев, выпуск 2016 г. завоевал "золото" в гонке преследования и "серебро" в спринте среди юниоров чемпионата мира по летнему биатлону в августе в Чехии; по итогам контрольных стартов в ноябре 2018 года тренерский штаб сборной России определил состав команды на декабрьские этапы юниорского Кубка IBU. В состав вошли выпускники Эмма Тимербулатова, Вадим Истамгулов, выпуск 2016 г., Андрей Вьюхин, Вячеслав Малеев и Илья Новопашин, выпуск 2016 г.; воспитанница-лыжница Елизавета Бекишева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на II зимней всероссийской спартакиаде спортивных школ в марте в Уфе.