Турнир среди юных шашистов прошел во Дворце "Пионер"

| Фото: администрации Тюменского района | Фото: администрации Тюменского района

23 юных тюменских шашиста приняли участие в соревнованиях по русским шашкам во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщают организаторы.

В турнире приняли участие шашисты из СДЮСШОР №4, с. Червишево и воспитанники "Пионера".

В результате упорной борьбы победители и призеры определились следующим образом: в группе 2008 -2010 г.р. у юношей первое место занял воспитанник "Пионера" Айрат Нигматулин. У девушек золото у Дианы Плесовских из Червишево. В группе 2011 -2013 г.р. у девушек на первом месте Рита Тенсина. У мальчиков все медали завоевали братья Можейко – Антон, Геннадий и Роман, воспитанники Дворца "Пионер".

Дети получили в награду дипломы, медали и массу положительных эмоций. Впереди у юных шашистов ДТиС "Пионер" предновогодний турнир, а также поездка в составе сборной области в зимние каникулы в Екатеринбург на первенство УФО по русским шашкам.