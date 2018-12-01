Тюменские IT-разработки находят применение в крупных компаниях

| Фото: пресс-служба тюменского технопарка | Фото: пресс-служба тюменского технопарка

Контракты с крупными компаниями на внедрение программной разработки для автоматизации систем объектов жизнеобеспечения заключило предприятие ГРИН-Пром - резидент бизнес-инкубатора тюменского технопарка.

Партнерами ГРИН-Прома стали крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и самый крупный в регионе торгово-развлекательный центр "Кристалл", сообщает пресс-служба технопарка. Тюменские IT-разработчики предложили современное программное обеспечение на базе платформы "GREEN-ATM", которое позволяет увеличить энергоэффективность объектов.

"В работе мы используем комплексный подход, позволяющий создать необходимую "умную" инфраструктуру. Недавно завершили пилотный проект на одном из коммуникационных объектов Ростелекома в Тюмени. Наши специалисты провели аудит объекта, подобрали и смонтировали оборудование с целью экономии тепловой энергии", – рассказал директор предприятия ГРИН-Пром Егор Торопчанин. Чуть позже усовершенствованное оборудование было запущено на апробацию в торгово-развлекательном центре "Кристалл".

В портфеле реализованных предприятием ГРИН-Пром проектов - модернизация различных объектов, от небольших котельных офисных зданий до уникальных промышленных комплексов.

"В процессе отбора резидентов и совместной работы по реализации инновационных проектов важно удерживать фокус внимания на решении прикладных задач. Инновационные компании, которые уже на этапе инкубирования получают положительные заключения клиентов об апробации своих продуктов, представляются нам наиболее перспективными. Со своей стороны мы готовы прилагать максимум усилий, чтобы помогать таким проектам в поиске потенциальных заказчиков", - подчеркнул заместитель директора областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Соб. инф.