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Тюменские плавчихи привезли бронзу из Ханты-Мансийска

Спорт, 14:43 12 декабря 2018

СДЮСШОР № 1 | Фото: СДЮСШОР № 1

Тюменские синхронистки стали третьими на Всероссийских соревнованиях "Жемчужина Югры", проходивших в Ханты-Мансийске. В рамках этих выступлений главный город Югры организовал и открытое первенство автономного округа, сообщает тюменская СДЮСШОР № 1.

Сибирячки показали третью сумму баллов в произвольной программе среди девушек 13-15 лет. Воспитанницы отделения синхронного плавания тюменской спортшколы Анастасия Бабушкина, Анастасия Иванова, Александра и Мария Кайгородовы, Марина Маслова и Лиана Ниязова примерили бронзовые медали.

Маслова также выиграла индивидуальную бронзу, подопечная Галины Лобановой поднялась на третью ступень пьедестала в номинации "соло".

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# синхронное плавание

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