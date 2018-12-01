Тюменские плавчихи привезли бронзу из Ханты-Мансийска

| Фото: СДЮСШОР № 1 | Фото: СДЮСШОР № 1

Тюменские синхронистки стали третьими на Всероссийских соревнованиях "Жемчужина Югры", проходивших в Ханты-Мансийске. В рамках этих выступлений главный город Югры организовал и открытое первенство автономного округа, сообщает тюменская СДЮСШОР № 1.

Сибирячки показали третью сумму баллов в произвольной программе среди девушек 13-15 лет. Воспитанницы отделения синхронного плавания тюменской спортшколы Анастасия Бабушкина, Анастасия Иванова, Александра и Мария Кайгородовы, Марина Маслова и Лиана Ниязова примерили бронзовые медали.

Маслова также выиграла индивидуальную бронзу, подопечная Галины Лобановой поднялась на третью ступень пьедестала в номинации "соло".