Водитель автобуса погиб в ДТП на трассе Тюмень-Богандинский

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

56-летний водитель автобуса "Хайгер" погиб после столкновения с тягачом "ДАФ" с полуприцепом на 12 км дороги Тюмень – Боровский – Богандинский в окрестностях Тюмени около 20 часов 18 декабря, сообщает региональная ГИБДД.

По предварительным данным, водитель грузовика из Свердловской области при выполнении разворота не пропустил автобус, двигавшийся в попутном направлении.

В результате аварии водитель автобуса погиб. Сотрясение мозга и травмы лица, предварительно, получил 26-летний пассажир автобуса.

Автобус принадлежит одному из крупных тюменских предприятий, выполнял перевозки работников. В момент аварии в автобусе находились водитель и шесть пассажиров. Оба транспортных средства, предварительно, были исправны. Водитель грузового автомобиля был трезв, в результате происшествия он не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.