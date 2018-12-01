Первый в УФО и Сибири буткемп для киберспортсменов появился в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Буткемп – тренировочный лагерь, профессиональная база для подготовки к соревнованиям киберспортсменов – создан в Тюмени для команды "CyberSable" ("Кибер-Соболь"), сообщают организаторы.

Местом для обустройства единственного буткемпа в УФО и Сибири выбран Кулига Парк. В специально оборудованном доме площадью более 200 кв. метров киберспортсменам по дисциплине CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) они будут тренироваться и жить.

Напомним, что состав команды сформирован из победителей тюменских турниров по киберспорту, а также привлечены игроки из Москвы "graceF" и Ижевска "osakac". Впереди у ребят два месяца интенсивного тренировочного процесса на пути к основной цели – попасть в Топ-5 рейтинга России по версии HL TV.