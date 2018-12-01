Президент надеется, что рост реальных доходов россиян продолжится

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2018 года продемонстрируют рост, хотя и незначительный, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России 20 декабря, сообщает РИА Новости.

"После длительного перерыва зафиксирован незначительный, но все-таки положительный тренд роста реальных располагаемых доходов населения. Где-то, по последним данным, он составит 0,5%. Я надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень заработной платы", - сказал Владимир Путин .

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Согласно опубликованным 19 декабря данным Росстата, реальные доходы населения в январе-ноябре увеличились на 0,4%, зарплаты - на 7,4%.