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"Рубин-2009" взял серебро на турнире "Горячий лед"

Спорт, 11:58 21 декабря 2018

ХК "Рубин-2009" | Фото: ХК "Рубин-2009"

Тюменский "Рубин" стал вторым на хоккейном турнире среди юношей 2009 г. р. "Горячий лед" в Челябинске 15 декабря. Участие в соревнованиях приняли семь команд, сообщает ХК "Рубин".

Тюменцы потерпели поражения только от "Металлурга" из Верхней Пышмы (1:5) и ставшего чемпионом местного "Старта" (1:4). Уренгойский "Геолог" был обыгран "Рубином" по буллитам – 2:1. Победную послематчевую попытку исполнил Матвей Стынгач. Он же во встрече с курганским "Зауральем" (3:0) оформил хет-трик. На ноль отыграл голкипер Илья Дударев. С таким же счетом тюменцы были сильнее уфимского "Салавата Юлаева". И снова все три шайбы провел Стынгач. Правда на последнем рубеже отличился другой вратарь – Савелий Дворников. "Стальных Орлов" из Новотроицка "Рубин" обыграл – 2:1. Забросили Стынгач и Артём Сидоров.

Тюменский клуб набрал восемь очков и по результату личной встречи опередил заработавшего такое же количество баллов "Геолога". У "Старта" – максимальные 12 пунктов. Стынгач с восемью шайбами стал лучшим снайпером турнира.

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# Рубин , турнир , хоккей

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