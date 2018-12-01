Итоги программы "Ты — предприниматель" подвели в Тюмени

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч тюменцев приняли участие в федеральной программе "Ты — предприниматель" в 2018 году, в области появилось 107 новых бизнесов.

Об этом рассказал председатель ТРО ООО МСП "Опора России" Эдуард Омаров.

"За три года этой программы около 300 предпринимателей зарегистрировали свои дело. Главная цель этой программы — это популяризация предпринимательской деятельности. В рамках программы мы занимаемся профориентацией школьников и обучаем их необходимым компетенциям, находим для них ментора и инвестора. Работа, проведенная с молодежью и школьниками помогает им определиться со своим профессиональным будущим. Если у школьников есть хорошие идеи и сильное желание, то у них все получится. Как правило, начинающие предприниматели ищут себя в сфере обслуживания и торговли, но мы их перенацеливаем на то, что есть большой потенциал в производственной сфере. У нас есть идея от открытия кофейни перейти к производству кофемашин. Ребятам кажется, что производство — это сложно, но торговля - самое сложное в бизнесе. Легко производить, трудно продавать", - отметил он.

В рамках программы "Ты — предприниматель" проводились бесплатные мастер-классы, семинары, интенсивные курсы и деловые игры. Программа "Ты - предприниматель" дополняет действующую в регионе обширную систему поддержки малого и среднего бизнеса. В Тюменской области начинающий предприниматель может рассчитывать на наставничество, упрощенное налогообложение, систему грантов, льготную аренду, микрозаймы, гарантии, кредиты на льготных условиях, бесплатное обучение и консультации с потенциальными и действующими предпринимателям.

По мнению Эдуарда Омарова, стране нужны новые предприниматели, новые идеи и новые бизнесы.

"Пять лет назад девочки хотели открывать парикмахерские, мальчики — СТО. Нам нужны инновационные и производственные предприятия, тем более, что для них предусмотрены преференции", - добавил он.

По словам председателя комитета по инновациям Тюменской области Антона Машукова, благодаря молодым предпринимателям в области за год было создано более 500 рабочих мест.

"Программа рентабельна и эффективная. Мы на нее потратили 7,5 миллионов рублей и получили такой колоссальный результат. В планах у правительства к 2024 году создать еще 654 новых предприятия. Мы обещаем поддержать предпринимателей, чтобы они с минимальными потерями создавали свои новые организации. Мы двигаемся дальше, будем расширяться, будем работать с муниципалитетами", - подчеркнул он и добавил, что по России выживаемость молодых бизнеса в первые пять лет составляет 5%, в тюменском регионе за счет реализации программы и благодаря подключению ребят к программам господдержки 20-30%, в планах выйти на 50%.

Руководитель Инвестиционного агентства Андрей Шальнев убежден, что предпринимателями не рождаются, а становятся.

"Предпринимателем может стать каждый. Программа "Ты — предприниматель" может помочь в этом. К 2025 году в России доля малого и среднего бизнеса в валовом продукте должна составлять не менее 40%, сейчас это только 20%. В развитых странах — 60%. Программа "Ты — предприниматель" будет этому активно способствовать, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно у нас в регионе", - поделился он.

Молодой предприниматель Юлия Кулешова поделилась своей историей успеха в бизнесе.

"Никогда не думала о своем бизнесе, но услышала про программу "Ты — предприниматель", прошла ее и открыла свой бизнес в Тюмени. Сначала открыла одну школу английского языка, а в августе уже вторую. Сейчас около 250 детей учится в двух филиалах, работает более 20 преподавателей по всему миру. Кроме того, открыла свое турагентство и летом 2019 года мы планируем вывозить детей за рубеж и обучать там. Ездила в Финляндию за опытом, потому что там уровень образования на первом месте в мире. Внедряю их систему образования в своих школах. Также подписываем договор с португальскими компаниями по выводу трех IT-платформ для корпоративного обучения английскому языку", - рассказала она.

Ирина Шемякина