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На ямальской трассе сгорел пассажирский автобус

Происшествия, 09:57 26 декабря 2018

МЧС | Фото: МЧС

Пассажирский автобус сгорел на автодороге Сургут — Салехард утром 26 декабря, сообщает ИА "Север-пресс".

Погибших, пострадавших нет. Происшествие произошло на 720 км автодороги Сургут — Салехард. Автобус марки "ПАЗ" двигался в сторону Коротчаево, в пути произошло самовозгорание.

К тушению пожара привлекались 10 человек и 3 единицы спецтехники. Автобус выгорел полностью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пассажиров в автобусе не было. Водитель успел покинуть кабину.

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# автобус , пожар

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