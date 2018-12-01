На ямальской трассе сгорел пассажирский автобус
| Фото: МЧС
Пассажирский автобус сгорел на автодороге Сургут — Салехард утром 26 декабря, сообщает ИА "Север-пресс".
Погибших, пострадавших нет. Происшествие произошло на 720 км автодороги Сургут — Салехард. Автобус марки "ПАЗ" двигался в сторону Коротчаево, в пути произошло самовозгорание.
К тушению пожара привлекались 10 человек и 3 единицы спецтехники. Автобус выгорел полностью. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пассажиров в автобусе не было. Водитель успел покинуть кабину.