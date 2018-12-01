В Тюмени осудят участников банды, отбиравших чужие квартиры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Членов группы, обвиняемых в мошенничестве и легализации, осудят в Тюмени, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В состав группы входили адвокаты, практикующие юристы, бывшие сотрудники органов внутренних дел. Они обвиняются в совершении 41 эпизода преступной деятельности. С 2013 по 2016 годы члены группы, владея информацией о бесхозных квартирах, расположенных по различным адресам в Тюмени, незаконно приобретали право собственности на объекты недвижимости на подставных лиц.

Злоумышленники проводили завуалированные действия, касающиеся гражданско-правовых сделок, на первый взгляд носящих законных характер. Подставное лицо через суд на основании подложных документов признавалось членом семьи умершего нанимателя квартиры и соответственно за ним признавалось право пользования жилым помещением. В дальнейшем происходила незаконная регистрация права собственности.

Кроме того, злоумышленники изготавливали подложные документы по отчуждению объектов недвижимости, на основании которых управление Росреестра производило государственную регистрацию перехода права собственности от умерших собственников квартир в пользу подысканных участниками преступной группы подставных лиц. После чего недвижимое имущество продавалось.

Затем участники преступной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершили ряд сделок по отчуждению не менее 15 квартир в пользу добросовестных приобретателей на основании заключенных с ними договоров купли-продажи, тем самым легализовали имущество, приобретенное в результате совершенных ими преступлений.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.