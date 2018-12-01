Тюменец угнал автомобиль, в который его пустили погреться

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, виновного в совершении угона, осудили в Тюмени, сообщает Центральный районный суд Тюмени.

Пьяный тюменец пришел к своему знакомому, проживающему по ул. Максима Горького. Мужчины, встретившись во дворе дома, общались у подъезда. Подсудимый попросил у знакомого разрешения погреться в его машине, припаркованной во дворе. Хозяин машины согласился и ушел домой. Подсудимый, согревшись, решил покататься по городу. В ходе поездки в машине закончился бензин, у нее спустило колесо. Подсудимый, бросив машину, ушел домой. Через два дня сотрудники полиции обнаружили автомобиль.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.