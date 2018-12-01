Футбольный клуб "Тюмень" начал подготовку к решающему матчу 2019 года

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Первый матч после возобновления чемпионата Футбольной национальной лиги ФК "Тюмень" начнет в Новосибирске - 3 марта тюменцы в гостях сыграют с "Сибирью", своими соседями по турнирной таблице.

Стоит отметить, что каждый из 13 оставшихся в чемпионате туров для "Тюмени" - как мини-финал: после 24 матчей со всего лишь 5 победами и 24 очками в активе тюменские футболисты занимают 18 место в турнирной таблице и идут в зоне вылета, отставая от спасительного 15 места (его занимает волгоградский "Ротор") на 4 очка. Поэтому каждый из оставшихся в сезоне матчей будет для "Тюмени" борьбой за выживание.

"Вслух.ру" напоминает, что по итогам прошлого сезона "Тюмень" вылетела из ФНЛ - клуб занял лишь предпоследнее, 19-е место. Однако в итоге в новом сезоне не смогли принять участие краснодарская "Кубань", астраханский "Волгарь", ФК "Сахалин" и московский "Арарат". Несмотря на вылет по спортивному принципу, "Тюмень" сохранила прописку во втором по силе российском футбольном дивизионе.