Тюменка Наталья Семина привезла золото с Кубка России по биатлону

Наталья Семина привезла золото с Кубка России по биатлону | Фото: 72.mchs.gov.ru Наталья Семина привезла золото с Кубка России по биатлону | Фото: 72.mchs.gov.ru

Две золотые медали завоевала тюменка Наталья Семина, сотрудница управления МЧС России по Тюменской области, на Кубке России по биатлону среди мастеров в Екатеринбурге.

В соревнованиях приняли участие спортсмены с различных уголков России: из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Набережных Челнов, Саратова и Ульяновска. Состязания прошли в пяти возрастных группах: самым младшим участникам 35 лет, самым старшим – 63 года. В течение двух дней мастера боролись на дистанциях в спринте и масс-старте.

В состав тюменской команды вошли сотрудница регионального управления МЧС России Наталья Семина и член ветеранской организации пожарных и спасателей области Владимир Спирин. В спринте и масс-старте он завоевал серебряные медали.

Две золотые медали в соревнованиях среди женщин - у Натальи Семиной. Всего на турнире стреляющих лыжников сборная Тюмени завоевала 10 медалей: четыре золотых, четыре серебренных и две бронзовые, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.