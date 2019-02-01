  • 11 февраля 201911.02.2019понедельник
  • USD66,0628
    EUR74,8954
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменка Наталья Семина привезла золото с Кубка России по биатлону

Спорт, 10:19 11 февраля 2019

72.mchs.gov.ru Наталья Семина привезла золото с Кубка России по биатлону | Фото: 72.mchs.gov.ru

Две золотые медали завоевала тюменка Наталья Семина, сотрудница управления МЧС России по Тюменской области, на Кубке России по биатлону среди мастеров в Екатеринбурге.

В соревнованиях приняли участие спортсмены с различных уголков России: из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Набережных Челнов, Саратова и Ульяновска. Состязания прошли в пяти возрастных группах: самым младшим участникам 35 лет, самым старшим – 63 года. В течение двух дней мастера боролись на дистанциях в спринте и масс-старте.

В состав тюменской команды вошли сотрудница регионального управления МЧС России Наталья Семина и член ветеранской организации пожарных и спасателей области Владимир Спирин. В спринте и масс-старте он завоевал серебряные медали.

Две золотые медали в соревнованиях среди женщин - у Натальи Семиной. Всего на турнире стреляющих лыжников сборная Тюмени завоевала 10 медалей: четыре золотых, четыре серебренных и две бронзовые, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , МЧС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:19 11.02.2019Тюменка Наталья Семина привезла золото с Кубка России по биатлону
09:57 11.02.2019"Рубин" уступил "Дизелю"
18:15 10.02.2019Российские хоккеисты обыграли Чехию в матче третьего этапа Евротура
14:38 10.02.2019На Кубке УМВД России по Тюменской области определили лучших в панкратионе