Лучших в самбе и джайве определят в Тюмени

| Фото: https://pioner72.ru | Фото: https://pioner72.ru

Соревнования по танцевальному спорту на Кубок танцевально-спортивного клуба "Пионер" пройдут на площадке СК "Строймаш" 17 февраля, сообщают организаторы.

В программе турнира – выступление юных танцоров в категории массового спорта, а также кубковые соревнования спортсменов разных возрастов.

Предварительная регистрация на конкурс будет проходить 16 февраля с 19 до 21 часа в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а).

Соревнования начнутся 17 февраля в 9 часов. Первыми на паркет выйдут самые юные участники, в парах или сольно они исполнят от двух до шести танцев в зависимости от возраста и категории. Зрители увидят польку, вару-вару, а также вальс, квикстеп, самбу, ча-ча-ча и джайв.

В 13 часов начнутся соревнования по латиноамериканской и европейской программе среди возрастных категорий "Дети-1", "Дети-2", "Юниоры-1", "Юниоры-2", "Молодежь+Взрослые". В дневном и вечернем отделении также будет проходить конкурс по двоеборью.

Турнир для удобства участников будет проходить одновременно на двух площадках, каждая площадью 200 кв. метров. Всех финалистов наградят медалями, дипломами. Победители и призеры получат кубки, медали, дипломы.