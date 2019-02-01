Четырех мигрантов выдворили за пределы России из Увата

| Фото: Уватский район во ВКонтакте | Фото: Уватский район во ВКонтакте

Четырех мигрантов выдворили за пределы РФ в ходе акции "Нелегальный мигрант", сообщает ОМВД России по Уватскому району.

Акция проходила с 11 по 15 февраля. Сотрудники полиции проверили 542 объекта возможного пребывания граждан иностранных государств.

В итоге, наложено административных штрафов на сумму 18 тыс. рублей, взыскано 14 тыс. рублей. Также в отношении четырех иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы РФ.

Мероприятия по соблюдения иностранными гражданами правил пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории Уватского района продолжаются.