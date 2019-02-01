Жителя Каскары задержали за кражу золота

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

44-летнего жителя Каскары задержали за кражу золотых украшений у бывшей сожительницы, сообщает региональное управление МВД России.

В ходе допроса выяснилось, что 44-летний мужчина в одном из визитов в дом женщины похитил у нее золотую цепочку. Потерпевшая попросила вернуть ей украшение и продемонстрировала шкатулку с золотыми украшениями, среди которых отсутствовала та самая цепочка. Фигурант в содеянном не признался. Завязался конфликт, в ходе которого шкатулка выпала из рук женщины. Правонарушитель подобрал рассыпавшееся золото и выбежал из квартиры.

Все украденное мужчина успел сдать в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужны. Общая сумма ущерба составила 34 тыс. рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело.