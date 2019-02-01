Движение по трассе Тюмень – Ханты-Мансийск организовано по одной полосе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по трассе Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, где утром 24 февраля произошло ДТП, организовано по одной полосе, сообщает "Уралуправтодор".

Напомним, в 9 часов 50 минут на 491 км трассы произошло ДТП, из-за которого движение было временно приостановлено. Объехать участок можно было через поселок Горноправдинск.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом ограничения движения. Необходимо быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.