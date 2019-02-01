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Тоболяки стали сильнейшими в функциональном многоборье среди допризывной молодежи

Спорт, 16:59 25 февраля 2019

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Сборная команда Тобольска стала победителем отборочного турнира по функциональному многоборью среди допризывной молодежи "Универсальный атлет- 2019". Мероприятие состоялось в Тюмени в СК "Гагаринский", сообщает центр "Аванпост".

Всего в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Второе место заняла команда "Тайга Кроссфит" из Тюмени, а третье место разделили между собой представители центра "Аванпост" и сборная Кургана.

В индивидуальном зачете в своих возрастных категориях отличились также воспитанники "Аванпоста" - Виктория Уткина стала победительницей, Алина Сагитуллина и Кирилл Колесников заняли второе место.

"Соревнования по функциональному многоборью объединили представителей допризывной молодежи и спортсменов, которые профессионально занимаются этим видом спорта. Параллельно проходил отбор участников на Кубок УФО, который в скором времени состоится в Екатеринбурге. Видно, что все участники хорошо подготовлены и борются до последних сил", - прокомментировал заместитель директора центра "Аванпост" Игорь Ревякин. ⠀

центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

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# Аванпост , многоборье

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